Лоукостер «Победа» с апреля откажется от рейсов в Ростов-на-Дону и Самару, — сообщают несколько информационных агентств со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот», куда входит авиакомпания. По утверждению источников, это связано с ростом тарифов на наземное обслуживание. Официально «Победа» пока не объявляла о прекращении полетов, однако забронировать билеты в эти города на сайте уже невозможно.
2020-01-28T12:31:00+03:00
2020-01-28T12:32:06+03:00
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12:31, 28 января 2020
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