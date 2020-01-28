Лоукостер «Победа» с апреля откажется от рейсов в Ростов-на-Дону и Самару, — сообщают несколько информационных агентств со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот», куда входит авиакомпания. По утверждению источников, это связано с ростом тарифов на наземное обслуживание. Официально «Победа» пока не объявляла о прекращении полетов, однако забронировать билеты в эти города на сайте уже невозможно.