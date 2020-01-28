Глава Ширинского района Хакасии приговорен к 2-м годам условно за нападение на корреспондента «Вести. Дежурная часть»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев приговорен к 2-м годам условно за нападение на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в Черногорском городском суде. Зайцев обвинялся в воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Чиновник напал на корреспондента после вопроса о том, почему пострадавшие от степных пожаров в 2015-м году по-прежнему живут в нечеловеческих условиях.
2020-01-28T12:30:00+03:00
2020-01-28T12:31:35+03:00
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12:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…