Глава Ширинского района Хакасии приговорен к 2-м годам условно за нападение на корреспондента «Вести. Дежурная часть»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев приговорен к 2-м годам условно за нападение на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в Черногорском городском суде. Зайцев обвинялся в воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Чиновник напал на корреспондента после вопроса о том, почему пострадавшие от степных пожаров в 2015-м году по-прежнему живут в нечеловеческих условиях.