Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит под личным контролем ситуацию по коронавирусу в городе. По словам столичного градоначальника, Москва обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты, но закупит дополнительное медицинское оборудование, защитные костюмы и маски. Из-за вспышки коронавируса в Китае гостиницы и места массового пребывания туристов в Москве также взяты под особый контроль.
2020-01-28T12:30:00+03:00
2020-01-28T12:30:45+03:00
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12:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…