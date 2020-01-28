Китай пока не определил схему выезда иностранцев из провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса

Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

Он призвал россиян не поддаваться панике, а также отметил, что посольство находится в тесном контакте с представителями китайских властей.

Всемирная организация здравоохранение считает излишней мерой эвакуацию иностранцев из Уханя из-за вспышки пневмонии нового типа. Об эвакуации объявили, в частности, Япония и США. Сегодня утром китайские власти проинформировали о 4,5 тысячах инфицированных, количество погибших возросло до 106-ти человек. В Китае из-за нового коронавируса началась настоящая паника, — рассказал профессор Уханьского университета Александр Товстопят.

Роспотребнадзор утверждает, что в России носителей нового вируса не выявлено. Обследованы 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Ни у кого диагноз не подтвердился.