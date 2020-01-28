К следователям с повинной пришел мужчина, оставивший двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево

41-летний Дмитрий Гаврилов сдался добровольно – он пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области. Он дал признательные показания, его допрашивают следователи. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте. Сейчас в СК выясняют, почему мужчина оставили своих сыновей 9 и 6 лет в аэропорту Шереметьево, куда они вместе прилетели из Хабаровска в воскресенье. У мальчиков нашли записку, в которой Гаврилов объяснял, что пошел на этот шаг, потому что у него нет денег на содержание сыновей, просил не разлучать их и временно определить в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится. Сам Гаврилов в тот же день улетел в Ростов-на-Дону. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оставлении детей в опасности. Личность мужчины установили быстро, но найти его не могли. Мать мальчиков уже давно не живет с семьей, она сообщила, что не знала о случившемся. Женщина заявила о готовности забрать детей.

В настоящий момент дети находятся в Лобненской больнице в Подмосковье. Скоро их должны отправить в Хабаровск