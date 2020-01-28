В Екатеринбурге полиция составила протокол об оскорблении власти на местного активиста

В Екатеринбурге сотрудники полиции составили протокол по статье об оскорблении власти на активиста Михаила Никитина за публикацию в соцсети. Об этом он сообщил «Урал. МБХ медиа».

Протокол составлен по ч.3 ст. 20.1 КоАП, он касается публикации в Facebook десятимесячной давности. Как пояснил Никитин, в посте он высказал «свое частное мнение о политической ситуации в стране».

Заседание суда по его делу Никитина пока не назначено.

Сегодня утром стало известно, что Никитина задержали и доставили в отделение полиции на улице Фрунзе Екатеринбурга.