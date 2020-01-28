За ночь в столице выпало 3 миллиметра осадков

По прогнозу, снегопад продлится весь день. В столичном регионе сохраняется повышенный, желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Власти просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и пробок.