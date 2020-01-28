За ночь в столице выпало 3 миллиметра осадков

По прогнозу, снегопад продлится весь день. В столичном регионе сохраняется повышенный, желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Власти просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и пробок.
2020-01-28T11:32:00+03:00
2020-01-28T11:33:19+03:00
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11:32, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…