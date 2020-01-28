Пресс-служба главы Чувашии не располагает информацией о возможной отставке руководителя региона

Ранее источник РБК сообщил, что решение об отставке Михаила Игнатьева уже принято в связи с последними скандалами – в частности, в пятницу Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а до этого призвал, цитирую, «мочить блогеров и журналистов».

Вчера комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Недопустимым назвал его поведение секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Сегодня сам глава Чувашии обратится с ежегодным посланием к госсовету республики.