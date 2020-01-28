Еще четыре уголовных дела возбуждены против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова

Об этом стало известно в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о продлении ареста, — сообщает «Коммерсантъ». Сам Арашуков заявил на заседании, что не доверяет следователям, которые ведут его дело. По его словам, ему угрожают новыми обвинениями в десятке убийств.
2020-01-28T11:30:00+03:00
2020-01-28T11:31:26+03:00
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11:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…