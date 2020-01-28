Еще четыре уголовных дела возбуждены против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова

Об этом стало известно в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о продлении ареста, — сообщает «Коммерсантъ». Сам Арашуков заявил на заседании, что не доверяет следователям, которые ведут его дело. По его словам, ему угрожают новыми обвинениями в десятке убийств.