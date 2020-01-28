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11:30, 28 января 2020

Мужчина, который оставил своих сыновей в аэропорте «Шереметьево», пришел с повинной к следователям в городе Батайске

Мужчина, который оставил своих сыновей в аэропорте «Шереметьево», пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. Сейчас он дает показания, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По некоторым данным, у детей нашли записку. Отец объяснял своей поступок сложным финансовым положением, просил не разлучать мальчиков и обещал вернуться за ними, когда ситуация наладится.



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