Мужчина, который оставил своих сыновей в аэропорте «Шереметьево», пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. Сейчас он дает показания, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По некоторым данным, у детей нашли записку. Отец объяснял своей поступок сложным финансовым положением, просил не разлучать мальчиков и обещал вернуться за ними, когда ситуация наладится.