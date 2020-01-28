Мужчина, который оставил своих сыновей в аэропорте «Шереметьево», пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. Сейчас он дает показания, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По некоторым данным, у детей нашли записку. Отец объяснял своей поступок сложным финансовым положением, просил не разлучать мальчиков и обещал вернуться за ними, когда ситуация наладится.
2020-01-28T11:30:00+03:00
2020-01-28T12:03:09+03:00
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11:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…