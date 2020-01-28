Адвокат Глухов: Фактически КС указал оставить Котова виновным с изменением меры пресечения

По мнению главы юридической службы «Апология протеста» Алексея Глухова, фактически Конституционный суд указал оставить фигуранта «московского дела» Константина Котова виновным с изменением меры пресечения. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конституционный суд говорит лишь о том, что реальное лишение свободы в деле Котова назначать было нельзя и отвергает основные доводы защиты Котова. Это фактически означает прямое указание судам пересмотреть дело, отменить реальное лишение свободы, но оставить его виновным, назначив наказание не связанное с лишением свободы. 99,9 процентов Котов будет освобожден в зале суда», — сказал он.

Вчерашнее определение Конституционного суда по делу К.Котова, по мнению адвоката, является «шагом назад».

«Конституционный суд сделал еще шире ворота для «дадинской» статье. Он это сделал в самом постановлении по Дадину, которое дало возможность силовикам привлекать более широкий круг мирных протестующих. А вчерашнее определение раскрыло двери силовикам еще шире, потому что несмотря на то что мирная акция, хоть и несогласованная, прошла, несколько призывов к таким акциям будет образовывать состав 212 статьи, если буквально читать определение Конституционного суда по делу Котова», — заключил он.

А.Глухов не исключил отмену приговора Константину Котову уже на этой неделе.

Накануне Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Константину Котову, которого осудили на четыре года, признав виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК РФ).