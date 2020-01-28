Международная федерация гребного спорта оправдала канадку Лоуренс Лапуант, в пробе которой нашли запрещенные вещества

Международная федерация гребного спорта оправдала канадскую спортсменку Лоуренс Лапуант, в пробе которой нашли запрещенные вещества. Она сказала, что допинг попал в ее организм после секса.

Лапуант 11 раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира на каноэ-одиночке и мечтала выступить на Олимпийских Играх в Токио, причем она отправится туда в качестве фаворита. Не помешает даже допинг. Летом прошлого года она провалила внесоревновательный допинг-тест. В пробах обнаружили аналог анаболических стероидов лигандрол. Спортсменку временно отстранили, но на разбирательстве она сказала, что допинг попал в ее организм в результате обмена биологическими жидкостями, проще говоря – секса. Ее бывший молодой человек с готовностью признался, что именно лигандрол он и принимал. После исследования его волоса информация подтвердилась, хотя помимо лигандрола у него обнаружили и другие препараты, которые по странному стечению обстоятельств к его подруге не попали, но ее все же оправдали.

Это уже не первый случай оправдательных приговоров в делах о допинге, наличие которого объясняли как поцелуями с подругами, так и общением с проститутками.