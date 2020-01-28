Россия подтвердила свои права на бренд водки «Столичная» и «Московская» на территории стран Бенилюкса

Верховный суд Нидерландов отклонил претензии владельца SPI Group Юрия Шефлера.

Миллиардер пытался оспорить решение голландского апелляционного суда от 2018 года, который в свою очередь подтвердил решение районного суда Роттердама почти пятилетней давности. Теперь компания Шефлера вынуждена прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и выплатить России прибыль от брендов «Столичная» и «Московская» за более чем 20 лет плюс еще 145 тысяч евро для покрытия издержек, пишет Financial Times. Газета отмечает, что это ключевая победа в одном из самых длительных в истории конфликтов за товарный знак. В SPI назвали вынесенное решение ошибкой правосудия и отметили, что изучат «средства правовой защиты на уровне ЕС».

Юрий Шефлер судится с Россией за право использовать бренд около 20 лет. Марки водки «Столичная» и «Московская» принадлежат госкомпании «Союзплодоимпорт». Россия уже выиграла права в Австрии, SPI победила в Греции и Бразилии. Также суды идут в Австралии и США.

В июне суд в Гааге должен рассмотреть иск о запрете SPI продавать водку еще в 13 странах.