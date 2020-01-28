Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал заключение комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар

Ранее она была приговорена к 7,5 годам в колонии по обвинениям в контрабанде наркотиков.

После подписания рекомендации о помиловании Наамы Иссахар главой Московской области Андреем Воробьевым документ отправили в администрацию президента. Его проверят в управлении по обеспечению конституционных прав граждан, затем на подпись президенту будет внесен указ о помиловании. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин примет решение о судьбе израильтянки после завершения формальностей. О том, что девушка подала прошение о помиловании, стало известно позавчера, изначально она отказывалась это делать. С просьбами об освобождении Иссахар к российским властям обращались ее мать, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После встречи с матерью девушки в Иерусалиме Путин обещал, что «все будет хорошо». Ранее СМИ писали о том, что российские власти согласились отпустить Иссахар в обмен на передачу России Александровского подворья, находящегося в Иерусалиме.

25-летнюю израильтянку задержали в апреле в Шереметьево во время пересадки, в ее рюкзаке обнаружили почти 10 граммов гашиша. Иссахар отрицала причастность к контрабанде наркотиков.