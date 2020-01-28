Матч НБА между клубами из Лос-Анджелеса – Лейкерс и Клипперс перенесен из-за гибели защитника Лейкерс Коби Брайанта

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между двумя клубами из Лос-Анджелеса – Лейкерс и Клипперс перенесен из-за гибели защитника Лейкерс Коби Брайанта.

Волна скорби из-за ухода Коби не спадает. Эта игра не могла состоятся сегодня. В официальном сообщении Лиги указывается, что встреча отложена из уважения к организации Лейкерс, которая глубоко скорбит из-за ухода из жизни Коби, его дочери и еще семерых людей. Дату встречи определят позднее. Болельщики собирают голоса под петицией об изменении логотипа НБА. Вместо силуэта баскетболиста они хотят видеть фото Коби, владеющего мячом. За сутки эта идея обрела более миллиона сторонников, но реакции Лиги пока нет, равно и клуб очень долго медлил с официальным заявлением после гибели Коби, чем вызвал гнев поклонников игрока и самой команды, в которой он провел всю карьеру. В нем Лейкерс поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали делиться информацией, когда она появится.



Между тем одну из площадей в итальянском городе Реджо-Эмиля назовут в честь Коби. Он жил в этом городе и именно здесь начал играть в баскетбол.