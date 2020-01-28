Верховный суд Нидерландов закрепил за Российской Федерацией права на водочные бренды «Столичная» и «Московская» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, — сообщает Financial Times. Суд отклонил жалобу компании SPI Grouр Юрия Шефлера на решение от 2018-го года, по которому SPI должна прекратить продажу своей продукции в упомянутых странах и вернуть России всю прибыль за 20 лет. В SPI решение суда назвали ошибкой и отметили, что намерены воспользоваться средствами правовой защиты на уровне Евросоюза.