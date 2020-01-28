Суд Москвы рассматривает иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые 5 лет не забирают ребенка из клиники

Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые пять лет не забирают своего ребенка из московской клиники. Прокуратура просит рассмотреть исковое заявление в открытом режиме, — сообщает корреспондент ТАСС. Ранее адвокаты родителей заявили отвод судье Наталье Каржавиной, но это ходатайство было отклонено.