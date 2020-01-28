В Москве за вчерашний день эвакуированы около 16-ти тысяч человек из-за сообщений о минировании

Анонимные угрозы поступили более чем в 700 учреждений, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что все сообщения оказались ложными. Интерфакс передает, что сообщения о минировании злоумышленники отправляют через швейцарский сервис. До этого письма поступали с голландского. ФСБ объявила о его блокировке, но можно обойти с помощью VPN.