В Москве за вчерашний день эвакуированы около 16-ти тысяч человек из-за сообщений о минировании

Анонимные угрозы поступили более чем в 700 учреждений, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что все сообщения оказались ложными. Интерфакс передает, что сообщения о минировании злоумышленники отправляют через швейцарский сервис. До этого письма поступали с голландского. ФСБ объявила о его блокировке, но можно обойти с помощью VPN.
2020-01-28T10:30:00+03:00
2020-01-28T10:31:25+03:00
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10:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…