Андрей Клишас: Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день, — заявил РИА сенатор Андрей Клишас. Он один из сопредседателей рабочей группы. По словам Клишаса, детали, касающиеся формы и порядка проведения голосования, сейчас обсуждаются.