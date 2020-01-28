Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу ужесточить правила выдачи грин-карт

Это может серьёзно отразиться на многих претендентах на американское гражданство.

Решение далось Верховному суду США непросто: пятеро судей его поддержали, четверо были против. Легальным мигрантам по новым правилам могут отказать в получении грин-карты, если власти заподозрят этих людей в том, что они рассчитывают на государственные пособия.

Проблемы с удостоверением личности, которое даёт право жить и работать в США, также ждут тех, кто пользуется льготным медицинским страхованием и участвует в программе на получение талонов на еду, отмечает газета Washington Post. Ещё одной отрицательной характеристикой при рассмотрении заявки станет недостаточный уровень владения английским языком. Ежегодно за грин-картами по данным издания обращается больше 550-ти тысяч мигрантов. Нововведения могут затронуть в целом около 20-ти миллионов человек без американского гражданства, которые сейчас законно находятся в США, отмечает Deutsche Welle. Напомню, Белый дом ужесточил правила выдачи грин-карт ещё прошлым летом. Распоряжение должно было вступить в силу в середине октябре, этому помешал апелляционный суд в Нью-Йорке, который заблокировал документ.

Лотерея «грин-карт» пока позволяет многим иностранцам, в том числе и россиянам, получить постоянный вид на жительство в США независимо от профессиональной квалификации, образования и знания языка.