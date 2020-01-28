Общественная наблюдательная комиссия: Дмитрий Захарченко не жаловался на состояние здоровья и инцидент в колонии

С осужденным на 12,5 лет по делу о коррупции экс-полковником встретились члены Общественной наблюдательной комиссии.

Условия в мордовской колонии №5, где отбывает срок бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД, очень неплохие. На администрацию там никто не жалуется, сообщил ТАСС по итогам поездки председатель региональной ОНК Валерий Крутов. По его словам, Захарченко рассказал, что драка случилась из-за того, что он надел чужие ботинки, другой заключенный предъявил ему претензии, и он врезал. Бывший полицейский по этому поводу никуда не жаловался. В любом случае, отметил Крутов, это будет минусом к его истории, когда он захочет подавать на условно-досрочное освобождение.

Ранее о конфликте между двумя осужденными, в том числе Дмитрием Захарченко, сообщило республиканское управление ФСИН. По его данным, он произошел 9 января на почве личных неприязненных отношений. В результате один из участников получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Захарченко грозил штрафной изолятор. Он сам, как говорит его адвокат, считает случившееся провокацией. Материалы об инциденте переданы следствию.

Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит иск бывшего полковника к руководству СИЗО «Лефортово». Он хочет признать незаконными действия сотрудников ФСИН, которые признали его склонным к побегу и нападениям на сотрудников администрации.