«Проект»: Первый замглавы администрации президента Кириенко владеет недвижимостью стоимостью около миллиарда рублей

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко владеет участком и недвижимостью на Рублево-Успенском шоссе стоимостью около миллиарда рублей, — утверждает издание «Проект». Как отмечает «Проект», в середине 90-х Кириенко работал в коммерческих структурах в Нижнем Новгороде, остальное время — на госслужбе. Согласно выписке из Росреестра, участком он владеет с 2002-го года. В то время Кириенко занимал должность полпреда президента в Приволжском округе.

Дом Кириенко площадью около 700 квадратных метров, а также спорткомплекс и дом охраны расположены в коттеджном поселке «Ландшафт». Объекты похожей площади указаны в декларации Кириенко, опубликованной на сайте Кремля, — отмечает «Медуза».