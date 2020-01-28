Власти ряда стран готовятся к эвакуации своих граждан из Китая из-за распространения нового коронавируса

Число зараженных в КНР превысило 4,5 тысяч человек.

Возможность вывоза своих граждан из изолированных районов Китая прорабатывают Испания, Индонезия, Нидерланды, Пакистан, Южная Корея, Казахстан, а также Япония и США. Однако, как отмечается, для этого необходимо добиться согласования китайских властей. В посольстве России сообщили, что в Пекине пока не приняли решение о порядке выезда иностранцев из провинции Хубей, где находится город Ухань – с него началось распространение вируса. В этой провинции находится около 140 россиян. По предварительному плану китайских властей, после выезда иностранцы будут две недели находиться на карантине. В настоящий момент число жертв коронавируса составляет 106 человек, почти 1000 заразившихся находятся в тяжелом состоянии. Отдельные случаи заболевания зарегистрированы более чем в десятке стран. На этом фоне Филиппины временно прекратили выдачу виз туристам из Китая, в Северной Корее введен карантин сроком на месяц для всех прибывающих из КНР иностранцев, на Дальнем Востоке в Еврейской автономной области хотят на время закрыть границу с Китаем, а российские туроператоры приостанавливают прием организованных групп из республики.

Новый коронавирус вызывает пневмонию. Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев прогнозы протекания заболевания благоприятны, молодые люди и дети переносят болезнь легко.