США и Япония планируют начать эвакуацию своих граждан из китайского Уханя после вспышки коронавируса нового типа

США и Япония планируют начать эвакуацию своих граждан из 11-миллионного китайского города Ухань после вспышки коронавируса нового типа. По последним данным, количество заболевших возросло до 4,5 тысяч человек, 106 умерли. Первые случаи заражения зафиксированы в Германии и Камбодже и новые в Австралии и Канаде.
2020-01-28T09:33:00+03:00
2020-01-28T09:34:12+03:00
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09:33, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…