США и Япония планируют начать эвакуацию своих граждан из китайского Уханя после вспышки коронавируса нового типа

США и Япония планируют начать эвакуацию своих граждан из 11-миллионного китайского города Ухань после вспышки коронавируса нового типа. По последним данным, количество заболевших возросло до 4,5 тысяч человек, 106 умерли. Первые случаи заражения зафиксированы в Германии и Камбодже и новые в Австралии и Канаде.