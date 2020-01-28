Представитель контингента США в Афганистане: Самолет, разбившийся в афганской провинции Газми, принадлежит США

Самолет, разбившийся в афганской провинции Газми, принадлежит США, — подтвердил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт. При этом он не подтверждает информацию о том, что самолет сбили талибы. Сколько человек находилось на борту, не уточняется.

Версий крушения несколько, — сказал в эфире «Эха Москвы» американский журналист Дэвид Филиппов.

Он признал, что американцы мало интересуются происходящим в Афганистане, поэтому даже новость о крушении самолета прошла практически незамеченной.