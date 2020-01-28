Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко не жалуется на здоровье после драки в колонии

Об этом ТАСС рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов. В ОНК считают, что история с дракой плохо скажется на возможности условно-досрочного освобождения.



Захарченко, напомню, приговорен к 13-ти годам лишения свободы и штрафу в размере 117-ти миллионов рублей. Он признан виновным в коррупционных преступлениях. В ходе обысков у Захарченко обнаружены около 8,5 миллиардов рублей.