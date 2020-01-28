Хамовнический суд Москвы арестовал начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа

Хамовнический суд Москвы арестовал на 2 месяца начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа Алексея Добровольского. По версии следствия, Добровольский получил несколько миллионов рублей от коммерческих структур за право поставок товаров и услуг министерству, — сообщает «Коммерсантъ». В департаменте информации и печати МИД заявили, что арестованный не является дипломатов. Министерство оказывает следствию необходимое содействие.