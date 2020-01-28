Хамовнический суд Москвы арестовал начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа

Хамовнический суд Москвы арестовал на 2 месяца начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа Алексея Добровольского. По версии следствия, Добровольский получил несколько миллионов рублей от коммерческих структур за право поставок товаров и услуг министерству, — сообщает «Коммерсантъ». В департаменте информации и печати МИД заявили, что арестованный не является дипломатов. Министерство оказывает следствию необходимое содействие.
2020-01-28T09:30:00+03:00
2020-01-28T09:31:29+03:00
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09:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…