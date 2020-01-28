Американские власти начинают эвакуацию своих граждан из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за коронавируса

Американские власти сегодня начинают эвакуацию своих граждан из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за коронавируса.

Чартерный самолет, отправленный властями США в Ухань специально для эвакуации, сегодня приземлится в уханьском аэропорту. Лайнер заберет из закрытого на карантин города 230 пассажиров — вывозить будут американских дипломатов, их семьи и очень ограниченное число частных лиц. Перед посадкой на рейс всех пассажиров проверят на наличие симптомов коронавируса — власти Китая запретили покидать Ухань всем, у кого есть симптомы коронавируса, и этот запрет распространяется в том числе и на граждан США.

Самолет с американскими гражданами сделает остановку на дозаправку в Анкоридже на Аляске, где пассажиров выведут в закрытое помещение и проверят на вирус. Из Анкориджа рейс уже отправится в город Онтарио в Калифорнии, в часе езды от Лос-Анджелеса. На борту самолета будут находиться врачи.

В Ухане сейчас находятся около 1000 американских граждане, и большинство не смогли попасть на сегодняшний чартерный рейс. Одна из пассажирок, которой удалось получить место на рейсе, рассказала журналистам, что теперь не знает как добраться до аэропорта Уханя, который находится в 30-ти километрах от ее дома, так как весь общественный транспорт из-за карантина в городе остановлен. В воскресенье в центре Уханя был запрещен проезд частных автомобилей — для ограниченного передвижения людей власти 11-миллионного города выпустили на улицы 6000 такси.

А некоторые американцы не захотели покидать Ухань, опасаясь риска заразиться от других пассажиров на борту самолета.

Американские власти заявили в понедельник, что за день новых случаев заражения коронавирусом в США обнаружено не было, но 110 человек в 26-ти штатах сейчас проверяют на наличие вируса.