В Польше прошли памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау

В Польше вчера проходили памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, а в Берлине прошел благотворительный концерт, на котором присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В государственной опере Берлина в день освобождения Освенцима присутствовала пережившая ужасы этого концлагеря Марго Фридлендер. Ангела Меркель заявила в своей речи, что 27 января – день поминовения не только 6 миллионов уничтоженных евреев, но и всех замученных меньшинств – политических заключенных, людей с ограниченными возможностями, гомосексуальной направленности, подневольных рабочих и польских борцов против национал-социализма.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что посыл сегодняшнего времени – борьба против нетерпимости, ненависти, расизма, антисемитизма, а также унижения отдельных групп. Главное, отметила Меркель, чтобы все люди чувствовали себя как дома в Германии и в Европе.

Премьер-министр Польши призвал помнить о жертвах не только немецкого нацистского, но и советского коммунистического тоталитаризма. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Освенцим-Биркенау был не единственным адом на земле. Другой назывался Гулагом. По словам лидера Польши, нельзя допустить, чтобы угасла память об обоих лагерях смерти. Моравецкий заявил, что недопустимо злоупотреблять в политических целях историей Холокоста. Оба лидера призвали помнить о жертвах преступлений национал-социализма.

На концерте оркестр под управлением еврейско-немецкого дирижера Даниэля Баренбойма исполнил опус Арнольда Шенберга «Выживший из Варшавы» и третью, «Героическую», симфонию Бетховена.

Средства, собранные от концерта, пойдут в специальный фонд для организации работы с молодежью.