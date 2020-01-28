Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны

По итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой Зеленский сказал, что Польша стала первой страной, которая почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов. По мнению Зеленского, сегодня Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 1939-м году. Только сплоченность может дать отпор агрессии и уберечь человечество от новых страданий.