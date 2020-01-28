Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны

По итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой Зеленский сказал, что Польша стала первой страной, которая почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов. По мнению Зеленского, сегодня Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 1939-м году. Только сплоченность может дать отпор агрессии и уберечь человечество от новых страданий.
2020-01-28T09:03:00+03:00
2020-01-28T09:03:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2578164-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:03, 28 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…