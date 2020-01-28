Константин Котов, осужденный по так называемой «дадинской» статье будет освобожден в ближайшее время

Константин Котов, осужденный по так называемой «дадинской» статье (за неоднократное нарушение на митингах) будет освобожден в ближайшее время. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал глава юридической службы проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

Вчера Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову, который был о сужден на 4 года колонии. За уточнение так называемой «дадинской» статьи высказался и один из ее авторов, бывший депутат Госдумы Игорь Зотов. Он заявил «Коммерсанту», что Госдума отреагирует на замечания Конституционного суда.