Глава Чувашии Михаил Игнатьев после серии скандалов, скорее всего, уйдет в отставку

Его также собираются исключить из партии «Единая Россия».

Решение об отставке Михаила Игнатьева принято, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. Официально глава Чувашии покинет пост уже на этой или следующей неделе, уточнил один из собеседников. Поводом стали два недавних публичных скандала: сначала призыв мочить настроенных критически к власти журналистов и блогеров, а вскоре глава Чувашии заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой служебной машины. Комиссия «Единой России» по этике вчера дружно рекомендовала президиуму генсовета партии исключить из неё Игнатьева. Главу республики однопартийцы обвинили в чванстве и барских замашках. Единороссов не убедили объяснения чиновника, что он давно знаком со спасателем, которому вручал ключи, и всё происходило «на позитивной ноте». Вопрос об исключении Игнатьева должен решить президиум генсовета партии. Когда он соберётся пока не ясно. Полномочия Игнатьева истекают в сентябре. Он руководит Чувашией почти 10 лет, это его второй срок. В СМИ ему прочат отставку ещё с прошлого года.

Глава Чувашии и его пресс-служба не комментируют сообщения о возможном уходе с должности.