В прошлом году россияне взяли более 900 тысяч кредитов на новые и подержанные автомобили

Это рекорд за 6 лет, — сообщили в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат». На автокредиты россияне приобрели 45% новых автомобилей. При этом спрос на российском авторынке в 2019-м году упал впервые после кризиса 2013-2014 годов. Участники рынка уже не смогут улучшить ситуацию своими силами, а государство пока не предлагает новых мер в поддержке спроса, – отмечает «Коммерсантъ».