В прошлом году россияне взяли более 900 тысяч кредитов на новые и подержанные автомобили

Это рекорд за 6 лет, — сообщили в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат». На автокредиты россияне приобрели 45% новых автомобилей. При этом спрос на российском авторынке в 2019-м году упал впервые после кризиса 2013-2014 годов. Участники рынка уже не смогут улучшить ситуацию своими силами, а государство пока не предлагает новых мер в поддержке спроса, – отмечает «Коммерсантъ».
2020-01-28T08:32:00+03:00
2020-01-28T08:33:34+03:00
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08:32, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…