Известная актриса Наталья Андрейченко жива и здорова

Она объяснила в своем Инстаграме, что уехала в джунгли, чтобы побыть в полном одиночестве и набраться сил.
Актриса, которая сейчас живет в Мексике, не выходила на связь более суток. К поискам подключилось российское посольство в Мексике.
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Она объяснила в своем Инстаграме, что уехала в джунгли, чтобы побыть в полном одиночестве и набраться сил.
Актриса, которая сейчас живет в Мексике, не выходила на связь более суток. К поискам подключилось российское посольство в Мексике.
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…