Верховный суд США позволил администрации президента Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт, — пишет The Washington Post. Новые правила значительно расширяют список оснований, по которым может быть отказано в выдаче грин-карты – например, будет учитываться участие в программе льготного медицинского страхования и получение государственных пособий. По данным газеты, за грин-картами ежегодно обращаются более 500 тысяч мигрантов.