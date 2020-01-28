ФСБ смягчила обвинения дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову по делу о терроризме

Из обвинений исключена статья о вербовке, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее Мирзеханову грозило до 20-ти лет лишения свободы, а теперь до 10-ти лет. Следствие по делу завершено. Адвокаты называют откровенным бредом обвинения в адрес молодого человека.