ФСБ смягчила обвинения дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову по делу о терроризме

Из обвинений исключена статья о вербовке, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее Мирзеханову грозило до 20-ти лет лишения свободы, а теперь до 10-ти лет. Следствие по делу завершено. Адвокаты называют откровенным бредом обвинения в адрес молодого человека.
2020-01-28T08:30:00+03:00
2020-01-28T08:31:11+03:00
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08:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…