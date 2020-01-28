В Белграде начинают сбор подписей в защиту Сербской православной церкви в Черногории

Поводом стало принятие закона о защите вероисповедания.

Скандальный закон обернется передачей земель Сербской православной церкви в Черногории местной автокефальной церкви. В этом уверены представители сербского населения республики, которые уже выводили тысячи недовольных жителей в Подгорице и других городах страны. Черногорские власти должны отказаться от планов по изъятию земель, а также компенсировать и вернуть ранее изъятое, передает агентство РИА Новости позицию протестующих.

Студенты Белградского университета тем временем собирают подписи под обращением к президенту и премьеру Сербии. Они хотят, чтобы руководство остановило дискриминацию сербов в соседней Черногории и приняло необходимые меры для защиты церковного имущества, передает информационное агентство «Красная весна» со ссылкой на местные СМИ. Петицию рассмотрят в парламенте, если ее подпишут 30 тысяч человек

Черногорские политики и представители интеллигенции ранее обратились к властям и обвинили Белград во вмешательстве во внутренние дела страны.