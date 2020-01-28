Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю никак не сотрудничает со следствием по делу Джеффри Эпштейна

Его хотели допросить и американская прокуратура, и ФБР, отметил прокурор. Принц Эндрю утверждает, что не видел и не подозревал ни о каких предосудительных или подозрительных действиях, когда посещал Эпштейна. Миллиардера обвиняли сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции. Он покончил с собой в тюрьме. Как передает Би-би-си, американка Вирджиния Джуффре утверждает, что принц Эндрю был одним из нескольких влиятельных мужчин, с которыми ее заставляли заниматься сексом в 17 лет. Сам принц это отрицает.
2020-01-28T08:03:00+03:00
2020-01-28T08:03:52+03:00
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08:03, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…