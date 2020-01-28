Житель Камчатки сломал челюсть своему 8-летнему сыну

Инцидент произошел в поселке Оссора на севере полуострова еще в декабре, но известно об этом только сейчас. Ребенок со следами побоев пришел в школу, откуда его увезли в больницу. Там мальчику диагностировали перелом нижней челюсти со смещением. О случившемся сообщили в полицию, передает «Интерфакс». По данным МВД, мужчина поднял сына и с силой бросил на пол за то, что ребенок его не слушался.
2020-01-28T08:03:00+03:00
2020-01-28T08:03:26+03:00
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08:03, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…