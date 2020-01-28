Житель Камчатки сломал челюсть своему 8-летнему сыну

Инцидент произошел в поселке Оссора на севере полуострова еще в декабре, но известно об этом только сейчас. Ребенок со следами побоев пришел в школу, откуда его увезли в больницу. Там мальчику диагностировали перелом нижней челюсти со смещением. О случившемся сообщили в полицию, передает «Интерфакс». По данным МВД, мужчина поднял сына и с силой бросил на пол за то, что ребенок его не слушался.