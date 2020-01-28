Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент Украины сказал об этом в Польше на памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Освенцима.

Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза. Их сговор первыми почувствовали Польша и её народ, сказал Владимир Зеленский (интернет-издание strana.ua): «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Так президент Украины впервые фактически признал совместную ответственность Германии и СССР за начало войны. При этом Зеленский на совместном брифинге с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве перечислил уроженцев Украины, которые ломали ворота концлагеря Освенцим. Но слов о советских войсках или солдатах красной Армии так и не прозвучало. Вместо этого Зеленский говорил о бойцах Первого украинского фронта и сотой Львовской дивизии под командованием полтовчанина. Таким образом, отмечают политологи президент Украины встал на сторону Варшавы в историческом споре с Москвой. Российские власти категорически отрицают попытки приравнять советский режим к нацистскому. Госдума предложила защитить память победителей фашизма на законодательном уровне.

На этом фоне немецкий журнал Шпигель в мобильном приложении Snapchat написал, что Освенцим освободили якобы американские войска. Позже издание в твиттере извинилось за опечатку, уточнив, что лагерь смерти освободила Красная армия.