Крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали открывается в Москве

В центральном «Манеже» будут выставлены около 200 работ испанского художника.
В таком количестве оригиналы великого сюрреалиста в Россию еще никогда не привозили. Посетители смогут отследить этапы становления художника. В «Манеже» покажут как юношеские импрессионистические пейзажи, так и абстрактные холсты конца XX века.
В основе экспозиции — работы из собраний фонда «Гала — Сальвадор Дали» и мадридского «Центра искусств королевы Софии» и частных европейских коллекций.
Среди шедевров Дали на московской выставке искусствоведы выделяют «Мягкий автопортрет с жареным беконом», «максимальную скорость Мадонны Рафаэля» и серия гравюр-иллюстраций к «Божественной комедии».
Билеты можно купить на специально созданном сайте выставки. Стоимость посещения на одного взрослого — 600 рублей.
Выставка работ Дали продлится до 25 марта.