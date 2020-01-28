Суд рассмотрит иск органов опеки на ограничение прав родителей пятилетней девочки, которая с рождения жила в больнице

Главное, чтобы девочка в конце концов оказалась в любящей семье, — сказала «Эху Москвы» президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Девочка прожила в клинике «Мать и дитя» 5 лет. Родители отказывались забирать ее домой, утверждая, что она тяжело больна.