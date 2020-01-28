Президентский Совет по правам человека соберется для обсуждения поправок к Конституции

Изменения, предложенные Владимиром Путиным, уже приняла Госдума в первом чтении.

О готовности обсудить поправки в Конституцию рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев — по его словам, Совет не имеет права «пройти мимо». Также он напомнил, что четыре члена органа входят в состав рабочей группы по подготовке предложений по конституционным изменениям. Об этом сообщает ТАСС.

Это будет одно из первых заседаний СПЧ после масштабных изменений, прошедших в октябре. Фадеев, до этого занимавший должность главы Общественной палаты, был назначен главой Совета. Из состава органа вывели политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и еще нескольких человек.

Их места заняли исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

В числе главных предложений Путина, которые может обсудить СПЧ — изменение президентских полномочий, закрепление приоритета Конституции над международными законами, изменение правил утверждения правительства и расширение полномочий Госсовета.