Актриса Наталья Андрейченко, якобы пропавшая в Мексике, сообщила, что с ней все в порядке

Она рассказала в «Инстаграме», что уезжала в джунгли, чтобы заниматься духовными практиками и набраться сил. Ранее представитель актрисы Ян Трунцев заявил, что она больше суток не выходит на связь и что ее близкие намерены обратиться в полицию. Наталья Андрейченко стала знаменитой после ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».