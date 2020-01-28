Россию считают великой державой 71% россиян

Это следует из результата опроса «Левада-центра», который был проведен с 12 по 18 декабря. По словам социологов, западные санкции против России только укрепили представления многих граждан, что они живут в великой стране, передает РБК. Своего пика подобные настроения достигли в 2018 году, когда великой державой Россию, по данным соцопросов, считали 75%.