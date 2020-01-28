Число жертв коронавируса выросло в Китае до 106

Были подтверждены почти 1300 новых случаев заболевания, сообщает агентство «Франс-пресс» со ссылкой на власти страны. Таким образом, общее количество зараженных, по официальным данным. превысило 4 тысячи. Китайские врачи сообщили, что вирус передается от человека к человеку и в инкубационный период, который составляет до двух недель. Предполагается, что мутировал вирус, который до этого передавался только среди животных. К человеку он мог попасть через употребление в пищу змей или летучих мышей.
2020-01-28T05:05:00+03:00
2020-01-28T05:06:03+03:00
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05:05, 28 января 2020
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