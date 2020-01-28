Полиция проверяет информацию о том, что отец оставленных в аэропорту «Шереметьево» детей избивал их мать

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, пишет РИА. По ее словам, женщина рассказала о насилии со стороны бывшего мужа, запрете видеться с сыновьями и побеге в другой город.

В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя мальчиками 2011 и 2014 года рождения, оставил их в аэропорту с запиской, что у него нет средств их прокормить. СК возбудил уголовное дело.