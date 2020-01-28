ФСБ несколько смягчила обвинение дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову по делу о терроризме

Убрали статью Уголовного кодекса о вербовке, но оставили статью об участии в террористической организации, передает источник ТАСС. По его словам, если прежде Мирзеханову грозило до 20 лет лишения свободы, то теперь – до 10 лет.

Подозреваемый был задержан год назад. Согласно материалам дела, показания против него дали два осужденных по статье о терроризме. По их словам, в 2014 году Мирзеханов показывал им видеозаписи с призывами уехать к боевикам в Сирию.