Бывшего майора милиции Алексея Дымовского обвинили в призывах к экстремизму из-за слов о Владимире Путине

Об этом сообщил «МБХ Медиа» адвокат Дымовского Валерий Мельников. По его словам, поводом стал видеоролик от 2016 года под названием «Алексей Дымовский: мыслил убить Путина». Бывший сотрудник МВД был арестован в октябре по обвинению в незаконном хранении взрывчатки. Дымовский стал известен в 2009 году после видеообращения к Путину, где рассказал о коррупции в МВД,