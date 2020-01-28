Гендиректор холдинга «Сухой», по некоторым данным, уйдет в отставку из-за проблем с новейшими истребителями

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Они связывают это со срывом поставок Су-57. Передачу военным первого серийного самолета в декабре 2019-го отложили на 2020-й после падения истребителя при испытаниях в Комсомольске-на-Амуре.